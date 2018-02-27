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الوطن

ضبط 93 كيلو لحوم خنزير بسوبر ماركت في الغردقة

منذ 26 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
ضبط 93 كيلو لحوم خنزير بسوبر ماركت في الغردقة

ارشيفية

واصلت اللجنة الدائمة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والجزارين والسوبر ماركت والمطاعم التي شكلها اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملاتها اليومية لضبط المخالفات المختلفة.

وتمكنت الحملة التي قادها العقيد حسين عيطة، رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، من أكياس دهون خنزير تزن 8 كيلو جراما، و54 كيس لحم خنزير، وكيس لانشون خنزير 5 كيلو جرام،  و27 طبق لحم خنزير مجهز وزن 17 كيلو جرام، و9 أكياس مصنع خنزير وزن 3 ونصف كيلو جرام.

كما تم ضبط كيس فاكيوم بقري وزن 7 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ علي المضبوطات وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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