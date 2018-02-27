مدير "مدينة الأثاث": الافتتاح في مارس المقبل.. وستوفر 30 ألف فرصة عمل

كشف المهندس معتز بهاء الدين المدير التنفيذى لشركة مدينة الأثاث بدمياط عن قرب الانتهاء من المرحلة الثانية بمدينة الأثاث، مشيرًا إلى أنه من المقرر الافتتاح في نهاية مارس المقبل على مساحة 331 فدان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية دريم، إنه تم الانتهاء من 95% من المباني وجار العمل في المرافق.

وكشف عن أن الأراضي المحجوزة حتى الآن 10 آلاف قطعة، و1400 ورشة لصناعة الأثاث.

وأضاف خلال مدخلته الهاتفية أن المشرع يوفر 30 ألف فرصة عمل على الأقل ويوفر بيئة مختلفة للصناعة في مصر ويزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.