أفلام "MAD Solutions" تشارك في "طريق الحرير" السينمائي

تشارك شركة MAD Solutions في الدورة الخامسة من مهرجان طريق الحرير السينمائي المقام في العاصمة الأيرلندية دبلن في الفترة من 7 إلى 11 مارس، حيث تنافس أفلامها في مسابقة الأفلام الطويلة بفيلمي "الرجال فقط عند الدفن" و"مسافر: حلب إسطنبول"، وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فيلم "توب العيرة".

ومن المقرر عرض الرجال فقط عند الدفن للمخرج عبد الله الكعبي يوم الجمعة 9 مارس الساعة 7 مساء، و"مسافر: حلب - إسطنبول" بحضور النجمة صبا مبارك ومخرجته التركية أنداش هازيندار أوغلو الفيلم يوم الأحد 11 مارس، الساعة 12 مساءً، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

بينما يُعرض الوثائقي "توب العيرة" للمخرجة لين الفيصل يوم الخميس 8 مارس، الساعة 1 مساءً ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية.