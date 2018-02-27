مصرع طالب دهسا تحت عجلات قطار بالبحيرة

لقي طالب مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار ركاب، أثناء عبوره من مكان غير مخصص بين محطتي "البوصيلي - رشيد"، أمام قرية الجدية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته أمام قرية الجدية بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور "أحمد.م.ا" 11 سنة طالب ومقيم بذات الناحية لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور مابين محطتي "البوصيلى - رشيد"، اصطدم به قطار ركاب المعمورة - رشيد ما أدى لوفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رشيد العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفه مفتش الصحه أفاد بتقريره أن سبب الوفاه تهشم بالجمجمة وبتر بالفخذين وكسور بالذراعين نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.

وبسؤال والده "محمود.ع.ا "36 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.