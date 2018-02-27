"تعليم الجيزة" تنظم مسابقة مسرحية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مسابقة لعرض الأعمال المسرحية لطلاب مدارس التربية الخاصة، برعاية إلهام أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمسرح المدرسة السعيدية، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم وباقة مختلفة من العروض المسرحية.

شارك في المسابقة طلاب إدارات الهرم وبولاق أبوالنمرس وجنوب الجيزة وتقيم العرض لجنة من الوزارة، وأعربت مدير المديرية عن سعادتها البالغة بالأداء المتميز لأبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والتقطت الصور التذكارية معهم وسط فرحة الجميع.