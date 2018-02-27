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الوطن

"كمال" عن انسحاب مذيع روسي من "الجزيرة": ياريت المعارضة المصرية تتعلم

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"كمال" عن انسحاب مذيع روسي من "الجزيرة": ياريت المعارضة المصرية تتعلم

أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على انسحاب فلاديمير بوزنر، أحد أشهر وأقدم المعلقين ومقدمي البرامج التلفزيونية الروسية، من المشاركة في برنامج حواري لقناة "الجزيرة" الناطقة بالإنجليزية، احتجاجًا على ما وصفه بمحاولة استدراجه إلى فخ الحملات المضادة للرئيس فلاديمير بوتين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال كمال خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "بوزنر قال إنه يعارض بوتين ومع ذلك يرفض الهجوم عليه، معترفًا بشعبيته وبمسيرة روسيا نحو الديمقراطية". 

وأضاف مقدم برنامج "مساء دي إم سي": "يا ريت المعارضة في مصر تتعلم منه، صحيح الإعلام المصري فيه مشاكل كتير جدًا لكن بنصلحها".

 

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