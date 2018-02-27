تسجيل الدخول

الوطن

بعد قرار تحصيل العمرة بالجنيه.. خبراء: حماية من السوق السوداء

منذ 36 دقيقة
كتب: نسيبة حسين
بعد قرار تحصيل العمرة بالجنيه.. خبراء: حماية من السوق السوداء

أرشيفية

ألزمت وزارة السياحة، في الضوابط الجديدة للعمرة، شركات السياحة المنفذة للبرامج بتحصيل قيمة البرنامج بالجنيه المصري، في خطوة جديدة ضمن إطار الاستعدادات لموسم العمرة في العام الجاري.

وتعليقًا على ذلك قال عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن القرار يأتي في ظل اشتراط بعض شركات السياحة تحصيل قيمة رحلاتها بعملة البلاد التي يسافر إليها المواطن، إما لتسهيل تعاملاتها مع تلك الدول، أو إعادة طرح العملات لأصحاب شركات الصرافة أو تجار السوق السوداء، بسعر أعلى لتسهيل التعاملات.

وأوضح عليان أن في هذه الحالات يحدث نقص في العملة الأجنبية في حالة الطلب المتزايد مما يجبر المواطن على التعامل في السوق السوداء، مثلما يحدث في مواسم الحج والعمرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك في هذه الحالة يصبح غير قادر على تغطية السوق، بسبب اتجاه المصريين بالخارج إلى تحويل الريال السعودي إلى التجار بدلاً من المؤسسات الرسمية للحصول على مبالغ أكبر، مضيفًا أن ذلك يأتي حفاظًا على المواطن من الاستغلال ومنع ظهور السوق السوداء.

وفي السياق ذاته قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هذا الإجراء يأتي لحماية السوق بشكل مسبق من تغيير اتزان السوق، خاصةً مع ترديد البعض شائعات عن عودة السوق السوداء مرة أخرى.

وأضاف النحاس أن هذا قد يدفع بعض المواطنين إلى الذهاب إلى التجار في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق حالة تسمى بالضغط العشوائي نتيجة عدم وعي المواطنين وتأثرهم بالشائعات للتحول إلى حقيقة بالفعل، وتتسبب في انخفاض الجنيه أمام مختلف العملات بشكل جماعي وليس الريال السعودي فقط.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى عملة تأشيرة الدولة الأجنبية، بسبب الخوف من تذبذب العملة، مضيفًا أن هذا ما حدث في موسم الحج بعد تعويم الجنيه، حيث اختلفت قيمة الخدمات التي تعاقدت عليها مع الجانب السعودي، فارتفعت أسعار الغرف والتذاكر بشكل جنوني، مما كبدها خسائر كبيرة.

أخبار متعلقة

عضو بـ"الحج": تأخر موسم العمرة لن يتكرر خلال العام المقبل

عضو بـ"الحج": تأخر موسم العمرة لن يتكرر خلال العام المقبل

أرجع أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تأخر فتح باب موسم العمرة للإجراءات التنظيمية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ذلك لن يتكرر خلال العام المقبل
بالفيديو| فتوى جديدة بشأن التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة

بالفيديو| فتوى جديدة بشأن التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة

بالفيديو| فتوى جديدة بشأن التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة
أولى جلسات دعوى إلغاء ضوابط "السياحة" بشأن مناسك العمرة.. 13 مارس

أولى جلسات دعوى إلغاء ضوابط "السياحة" بشأن مناسك العمرة.. 13 مارس

حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 13 مارس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لوقف تنفيذ القرار
آمنة نصير: أداء العمرة مرة واحدة في العمر يكفي

آمنة نصير: أداء العمرة مرة واحدة في العمر يكفي

قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن أداء العمرة مرة واحدة في العمر يكفي.
عضو "سياحة النواب": زيادة رسوم العمرة جاء من قبل السعودية وليس مصر

عضو "سياحة النواب": زيادة رسوم العمرة جاء من قبل السعودية وليس مصر

قال النائب رشاد شكري، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن فرض رسوم على المعتمرين تقدر بـ 2000 ريال لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، جاء
عضو "سياحة النواب": زيادة رسوم "العمرة" لم يعرض علينا

عضو "سياحة النواب": زيادة رسوم "العمرة" لم يعرض علينا

قال النائب رياض عبدالستار، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن القرار بشأن زيادة أسعار العمرة ألفين ريال بمعدل 10 آلاف جنيه، لم يُعرض على النواب،

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الآن.. اعرف لجنتك ودورك في كشوف الانتخابات

أحدث الأخبار

الإتجار بالبشر إهدار لحقوق الإنسان.. ندوة للتربية الاجتماعية ببورسعيد

الإتجار بالبشر إهدار لحقوق الإنسان.. ندوة للتربية الاجتماعية ببورسعيد

"البلك": القطاع الخاص مُقصر في تنفيذ المشروعات بسيناء

"البلك": القطاع الخاص مُقصر في تنفيذ المشروعات بسيناء

عاجل| "الخارجية الأمريكية": نتواصل مع تركيا بشأن ما يحدث في عفرين

عاجل| "الخارجية الأمريكية": نتواصل مع تركيا بشأن ما يحدث في عفرين

عاجل| سعد الحريري يغادر لبنان في زيارة رسمية للسعودية

عاجل| سعد الحريري يغادر لبنان في زيارة رسمية للسعودية

وكيل "تعليم بورسعيد": حل مشكلة مدرسة جواد حسني

وكيل "تعليم بورسعيد": حل مشكلة مدرسة جواد حسني

اختيارات الوطن

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

بعد "إسلام" جمهور ليفربول.. صلاح يغزو إسرائيل عقب موجة غضب في 2013

بعد "إسلام" جمهور ليفربول.. صلاح يغزو إسرائيل عقب موجة غضب في 2013

بالفيديو| حكاية "عم درويش" الذي أنقذه "فيس بوك" من الانتحار: حياتي تغيّرت في لحظة

بالفيديو| حكاية "عم درويش" الذي أنقذه "فيس بوك" من الانتحار: حياتي تغيّرت في لحظة

بالفيديو| عندما تحدث مرشحون للرئاسة عن ثرواتهم.. من "مستور" إلى 100 مليون جنيه

بالفيديو| عندما تحدث مرشحون للرئاسة عن ثرواتهم.. من "مستور" إلى 100 مليون جنيه

لأول مرة في مصر.. علم ابنك السباحة من عمر شهرين في "Baby Swimming"

الأكثر قراءة

عاجل