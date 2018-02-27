انطلاق برنامج المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش الدورة 37 بجنيف

تنطلق في الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء، أعمال فعالية "النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وتداعياتها على وضعية المرأة"، والتي تشكل النشاط الأول في برنامج فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف.

ويتحدث خلالها مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطات في مجال حماية النساء، وخاصةً خلال النزاعات المسلحة، ويستمع المشاركات والمشاركين لشهادات من اليمن وسوريا.

يأتي برنامج فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان هذه الفترة تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين" ضمن برنامج نشط في سياق العام السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تتضمن الفعاليات المتواصلة في جنيف حتى يوم 19 مارس المقبل قضايا المرأة والأطفال والشباب والإعلاميين في سياق النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وتتسع شراكة المنظمة خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع عدد من مؤسساتها العضوة وأعضاء شبكتها، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي.