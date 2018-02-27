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الوطن

إزالة أولى حالات التعدي بمدينة بورفؤاد ببورسعيد

منذ 38 دقيقة
كتب: هبه صبيح
إزالة أولى حالات التعدي بمدينة بورفؤاد ببورسعيد

تعديات بورفؤاد

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، حملة مساء اليوم، لإزالة حالات التعدى على أملاك الدولة بعد أن رصدت أن هذه هى حالة التعدى الأولى بمدينة بورفؤاد منذ أكثر من سبع سنوات.

كانت الحملة تحت إشراف اللواء محافظ بورسعيد رصدت حالات التعدى على أملاك الدولة فى جنوب بورفؤاد متمثل التعدى باقامة عشش ومبانى من الطوب. 

وترأس الحملة عبد الحكيم القاضي رئيس مدينة بورفؤاد، وشارك فيها صلاح الحلوجي مدير إدارة الأملاك وياسين حمزة من النقل الميكانيكى وتم إزالة التعديات داخل المدينة فى حين بمعدات الحى وتحذير أصحابها من إقامة أى تعديات أخرى بالمدينة.

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