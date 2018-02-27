نشرة انتخابات الرئاسة| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، والتي فُتح باب الدعاية لمرشحيها يوم 22 فبراير الجاري، حيث قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن المدة المحددة لتلقي مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية طلبات "الوافدين" من المواطنين الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي والتصويت في محافظة غير المثبتة ببطاقات أراقمهم القومية، ستنتهي اليوم.

وتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي خدمة للناخبين للاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وأيضًا الرقم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

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