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الوطن

العثور على سيدة متوفية داخل قطار في قنا

منذ 6 دقيقة
كتب: رجب آدم
العثور على سيدة متوفية داخل قطار في قنا

جثة

عثر ركاب قطار 982 مكيف على راكبة متوفية داخل القطار قبل الوصول إلى محطة فرشوط في قنا، فأنزلوها وتوجهوا بها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

كان اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد العثور على سيدة داخل قطار الصعيد رقم 982 قبل الوصول الى محطة فرشوط في قنا، التي أنزلها عدد من الركاب ووضعها في مشرحة مستشفى فرشوط، والبحث في متعلقاتها عثر على هويتها وتبين أنها تدعى صباح جاد المولي، 60 عاما، مقيمة مركز محافظة المنيا مركز ملوي.

وأضاف إخطار الشرطة، أن السيدة توفيت وفاة طبيعية وتسلمها بعد الاتصال عليهم من تليفون المتوفية الذي عثر ضمن معلقاتها الشخصية، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتولي التحقيق.

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