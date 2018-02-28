طلب إحاطة لانقطاع الكهرباء بمكاتب التأمينات بسبب "كارت شحن"

تقدمت النائبة آمال رزق الله بطلب إحاطة إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن سوء أوضاع مكاتب التأمينات الاجتماعية.

وقالت رزق الله، في الطلب، إن هذه المكاتب في حالة يرثى لها، سواء من حيث مقدم الخدمة أو موظفين المكاتب، أو حتى الهيكل الإداري لمكاتب التأمينات، كذلك الخطوط الساخنة للشكاوى ليس لها محل من الإعراب، ولا تقدم حلول، والشكوى تكون حبرا على ورق.

وأكدت أن أحد مكاتب الشهر العقاري أغلق أبوابه في وجه المواطنين دون صرف معاشهم أو مستحقاتهم على الدولة، والسبب أن التيار الكهربائي مقطوع، متابعة "أحد المسؤولين أكد أن التيار الكهربائي الموصل للمكتب يتم شحنه بكارت شحن بـ30 جنيها ورصيد الكارت يسمح للعمل به لمدة ساعتين في اليوم".

وتساءلت: كيف يكون لمصلحة حكومية أن تتعامل مع جمهور المواطنين من خلال هذه الطريقة، وبهذا الشكل ويتم إنجاز الأعمال بشحن كارت قيمته 30 جنيها، ومع انتهاء الكارت يتوقف المكتب عن العمل.