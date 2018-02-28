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الوطن

موجز الظهيرة| الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا.. والذهب يتراجع 9 جنيهات

منذ 12 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
موجز الظهيرة| الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا.. والذهب يتراجع 9 جنيهات

صورة أرشيفية

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرًا، حيث يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر المجلس، حيث يناقش عددًا من الملفات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بالإضافة إلى متابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة، المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، اليوم، في نشرتها اليومية، وتتراوح درجات الحرارة طبقًا للنشرة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري بين 22 و23 درجة.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 21 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة تشغيل القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة منذ الصباح، ولا يوجد أي تأخيرات، موضحًا أنه لا يوجد زحام على أرصفة المحطات.

 

 

"الأرصاد" تنشر درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية اليوم

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