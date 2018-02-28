إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالبحيرة

سيطرت قوات الحماية المدينة بالبحيرة، على حريق بشقة بمدينة الرحمانية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بأنحاء الجسم.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بنشوب حريق بشقة بمدينة الرحمانية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين نشوب الحريق بشقة بالدور الأرضي بمنزل ملك "محسن. م" 55 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية، ومكون من طابق واحد وتم السيطرة عليه وإخماده.

ونتج عن ذلك إصابة مالك الشقة، وزوجته "فادية. م"43 سنة ربة منزل، وابنهما "محمد" 24 سنة، بحروق من الدرجتين الأولى والثالثة بأجزاء متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الثاني والثالثة لمستشفى الرحمانية، وغادراها وتحويل الأول للمستشفى الجامعي بالإسكندرية للعلاج.

وبسؤالهم قرروا أنه حال قيام الثالثة بإعداد الطعام على موقد غاز صغير حدث تسرب للغاز منه مما أدى لاشتعال النيران به وحدوث إصابتهم حال محاولتهم إخماد النيران وأضافوا باحتراق محتويات الشقة بالكامل ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة.