"تشريعية النواب": نعد الصياغة النهائية لـ"الإجراءات الجنائية"

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من القراءة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام الماضية، متوقعا مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال الشريف، لـ"الوطن": "نعد الصياغات النهائية وفقا للتعديلات التي انتهت منها اللجنة في الجلسات الماضية والتي استغرقت شهرا كاملا، بخلاف جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق بالجامعات المختلفه ونقابة المحامين والقضاة والمستشارين بالهيئات القضائية المختلفة، وعدد من منظمات المجتمع المدني".