تسجيل الدخول

الوطن

"تشريعية النواب": نعد الصياغة النهائية لـ"الإجراءات الجنائية"

منذ 13 دقيقة
كتب: ولاء نعمة الله
"تشريعية النواب": نعد الصياغة النهائية لـ"الإجراءات الجنائية"

ارشيفية

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من القراءة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام الماضية، متوقعا مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال الشريف، لـ"الوطن": "نعد الصياغات النهائية وفقا للتعديلات التي انتهت منها اللجنة في الجلسات الماضية والتي استغرقت شهرا كاملا، بخلاف جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق بالجامعات المختلفه ونقابة المحامين والقضاة والمستشارين بالهيئات القضائية المختلفة، وعدد من منظمات المجتمع المدني".

أخبار متعلقة

جامعة بني سويف تكرم 3 عمداء كليات وتطلق اسم أحدهم على مدرج بالكلية

جامعة بني سويف تكرم 3 عمداء كليات وتطلق اسم أحدهم على مدرج بالكلية

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن تكريم مجلس الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أحمد عثمان عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور جودة
ننشر قوائم المرشحين لمنصب عمداء 4 كليات بجامعة سوهاج

ننشر قوائم المرشحين لمنصب عمداء 4 كليات بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم، القوائم المبدئية للمرشحين لمنصب عميد بكليات "الطب – الآداب – الألسن – الآثار".
"عمداء كفر الشيخ" يناقش ملفات الجودة بـ 4 كليات ويشجع على النشر الدولي

"عمداء كفر الشيخ" يناقش ملفات الجودة بـ 4 كليات ويشجع على النشر الدولي

ناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور ماجد ‏القمري، رئيس الجامعة في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، ملفات الجودة المُقدمة من كليات الزراعة والتربية.
تعيين 4 عمداء جدد في كليات جامعة الإسكندرية

تعيين 4 عمداء جدد في كليات جامعة الإسكندرية

تعيين 4 عمداء جدد في كليات جامعة الإسكندرية
«التعليم» تبحث مع عمداء كليات «التربية» أحدث طرق تطوير آداء المعلم

«التعليم» تبحث مع عمداء كليات «التربية» أحدث طرق تطوير آداء المعلم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حسن البيلاوي رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلي للجامعات،
بالصور| عمداء كليات جامعة القناة يستقبلون الطلاب ويؤدون تحية العلم

بالصور| عمداء كليات جامعة القناة يستقبلون الطلاب ويؤدون تحية العلم

انتظم اليوم طلاب كليات التجارة والآداب والتربية بجامعة قناة السويس بمقار كلياتهم، فيما استقبل عمداء الكليات والوكلاء الطلاب ورحبوا بهم بعد أداء تحية العلم
اجتماع "عمداء كليات جامعة المنيا" استعدادا للعام الدراسي

اجتماع "عمداء كليات جامعة المنيا" استعدادا للعام الدراسي

عقد مجلس عمداء كليات جامعة المنيا اليوم السبت، إجتماعاً برئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة لمناقشة إستعدادات الكليات لإستقبال العام الدراسى الجديد
"التعليم العالي": قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء كليات

"التعليم العالي": قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء كليات

أعلن الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدورعدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية، وشملت هذه القرارات
"المحرصاوي" يطالب عمداء كليات الأزهر بسرعة إنهاء عملية التصحيح

"المحرصاوي" يطالب عمداء كليات الأزهر بسرعة إنهاء عملية التصحيح

طالب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عمداء الكليات بضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات عقب الامتحانات مباشىرة، حتى يتسنى رصد الدرجات
وزير التعليم العالي: السيسي أصدر قرارات بتعيين 4 عمداء كليات جدد

وزير التعليم العالي: السيسي أصدر قرارات بتعيين 4 عمداء كليات جدد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات لرئيس الجمهورية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الآن.. اعرف لجنتك ودورك في كشوف الانتخابات

أحدث الأخبار

وقفة احتجاجية لعمال "القومية للأسمنت" للمطالبة بتشغيل الأفران بالمازوت

وقفة احتجاجية لعمال "القومية للأسمنت" للمطالبة بتشغيل الأفران بالمازوت

"الصناعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي

"الصناعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي

أشرف مرعي: ننسق مع "الوطنية للانتخابات" لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة

أشرف مرعي: ننسق مع "الوطنية للانتخابات" لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة

بتكليف من تواضروس.. "باخوم" يجرد قلايات الأنبا فام في طما

بتكليف من تواضروس.. "باخوم" يجرد قلايات الأنبا فام في طما

حبس عاملين بتهمة حيازة مستندات مزورة 15 يوما

حبس عاملين بتهمة حيازة مستندات مزورة 15 يوما

اختيارات الوطن

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

للناس فيما «يتطوعون» مذاهب: من المقر إلى اللافتة.. وأخيراً «الوقت والجهد»

للناس فيما «يتطوعون» مذاهب: من المقر إلى اللافتة.. وأخيراً «الوقت والجهد»

«محمد» يؤيد «جدو السيسى» على لافتة فى الحوامدية

«محمد» يؤيد «جدو السيسى» على لافتة فى الحوامدية

طالبة ترقص «هندى» فى حفل مدرسة بالأقصر

طالبة ترقص «هندى» فى حفل مدرسة بالأقصر

عروس الصعيد بالألوان الطبيعية

عروس الصعيد بالألوان الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل