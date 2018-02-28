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الوطن

ضبط عصابة سرقة الشقق في الشيخ زايد

منذ 17 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
ضبط عصابة سرقة الشقق في الشيخ زايد

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على 6 عاطلين متورطين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية في مدينة الشيخ زايد.

وحسبما ورد في محضر الشرطة وتحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة المساكن، وأنهم ارتكبوا 8 وقائع سرقة في الشيخ زايد وأكتوبر، وتم التحفظ عليهم، وإحالتهم للنيابة التي تباشر التحقيق.

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