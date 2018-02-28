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الوطن

ضبط 9 آلاف و874 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالجيزة

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
ضبط 9 آلاف و874 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالجيزة

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عدة حملات أمنية مكبرة في نطاق المحافظة بالكامل، لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة، وتسيير حركة المرور.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث مرور الجيزة، عن ضبط 9874 مخالفات مرورية.

وأمر اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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