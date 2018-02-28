تسجيل الدخول

الوطن

محافظ البحيرة: تخصيص قطعتي أرض بكفر الدوار لبناء مدرستين

منذ 12 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة: تخصيص قطعتي أرض بكفر الدوار لبناء مدرستين

المهندسة نادية عبده

أصدرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، القرار رقم 436 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6475 مترمربعا، في حوض سامون ناحية زهرة بمركز كفر الدوار، ملك الوحدة المحلية للقرية، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوي صناعي عليها.

كما أصدرت القرار رقم 437، بتخصيص قطعة أرض املاك دولة على مساحة 6000 متر، في حوض شريفة العاقولة نمرة 3، ناحية البلسقون بكفر الدوار، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوي عام، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية.

أخبار متعلقة

محافظ المنوفية يوافق على إقامة مدرسة إعدادي بـ"أشمون"

محافظ المنوفية يوافق على إقامة مدرسة إعدادي بـ"أشمون"

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18 قيراط و12 سهم الواقعة بحوض الرقاق البحري رقم 13 قطعة 192 تبرع أحد المواطنين بناحية سن
إقامة مدرسة حكومية بعزبة المراغي غرب الإسكندرية

إقامة مدرسة حكومية بعزبة المراغي غرب الإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، على قبول التبرع بقطعة أرض واقعة بحوض اللومانية فصل ثان الدياسطي بعزبة المراغي شارع مدرسة نسيم قسم المنتزة أول
محافظ الشرقية: إقامة 129 مدرسة بتكلفة 760 مليون جنيه

محافظ الشرقية: إقامة 129 مدرسة بتكلفة 760 مليون جنيه

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية: إنه جاري إنشاء والتوسع في إقامة 129 مدرسة بتكلفة قدرها 760 مليون جنيه، بنطاق دائرة المحافظة.
إقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 8 قيراط بأبو كبير

إقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 8 قيراط بأبو كبير

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة " 8

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الآن.. اعرف لجنتك ودورك في كشوف الانتخابات

أحدث الأخبار

الليلة.. مؤتمر جماهيري لعرض إنجازات السيسي في الشرقية

الليلة.. مؤتمر جماهيري لعرض إنجازات السيسي في الشرقية

"الوطنية للانتخابات": استمارات بطريقة "برايل" لتيسير مشاركة المكفوفين

"الوطنية للانتخابات": استمارات بطريقة "برايل" لتيسير مشاركة المكفوفين

فصل التيار عن تقسيم الجوهرة بالغردقة للصيانة بالبحر الأحمر

فصل التيار عن تقسيم الجوهرة بالغردقة للصيانة بالبحر الأحمر

وقفة احتجاجية لعمال "القومية للأسمنت" للمطالبة بتشغيل الأفران بالمازوت

وقفة احتجاجية لعمال "القومية للأسمنت" للمطالبة بتشغيل الأفران بالمازوت

"الصناعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي

"الصناعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي

اختيارات الوطن

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

للناس فيما «يتطوعون» مذاهب: من المقر إلى اللافتة.. وأخيراً «الوقت والجهد»

للناس فيما «يتطوعون» مذاهب: من المقر إلى اللافتة.. وأخيراً «الوقت والجهد»

«محمد» يؤيد «جدو السيسى» على لافتة فى الحوامدية

«محمد» يؤيد «جدو السيسى» على لافتة فى الحوامدية

طالبة ترقص «هندى» فى حفل مدرسة بالأقصر

طالبة ترقص «هندى» فى حفل مدرسة بالأقصر

عروس الصعيد بالألوان الطبيعية

عروس الصعيد بالألوان الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل