محافظ البحيرة: تخصيص قطعتي أرض بكفر الدوار لبناء مدرستين

أصدرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، القرار رقم 436 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6475 مترمربعا، في حوض سامون ناحية زهرة بمركز كفر الدوار، ملك الوحدة المحلية للقرية، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوي صناعي عليها.

كما أصدرت القرار رقم 437، بتخصيص قطعة أرض املاك دولة على مساحة 6000 متر، في حوض شريفة العاقولة نمرة 3، ناحية البلسقون بكفر الدوار، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوي عام، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية.