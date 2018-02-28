تجديد حبس صاحب عقار في واقعة وفاة موظفة بعد سقوط "أسانسير" بالبساتين

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس "محمد. ا" 62 سنة، محامي بالمعاش، صاحب عمارة سكنية في منطقة البساتين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة القتل والإصابة الخطأ بعد مصرع موظفة وإصابة نجلها الرضيع، بسبب سقوط أسانسير العمارة التي يملكها.

كان قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا بسقوط "أسانسير" عمارة من 12 دورا، ما تسبب في مصرع "ريهام. م" 37 سنة، موظفة بشركة سياحة، وإصابة نجلها "ياسين. م" عامين، بجروح خطيرة.

وناظرت النيابة الجثة ومكان سقوط الأسانسير، والاستماع لشهود العيان وزوج الضحية، حيث أكد زوج الضحية وسكان العمارة للنيابة، أن صاحب العمارة لم يقم بأي أعمال صيانة دورية للأسانسير، وأنهم كثيرا ما اشتكوا عدم صيانة المصعد.

بينما أنكر المتهم علاقته بالواقعة، مؤكدًا أنه يوجد فني مسئول عن صيانة العقار يدعى "س. س"، فأمر باستدعاء الفني المسئول عن الصيانة، لكن الأخير أقر أن صاحب العمارة طلب منه تأخير الصيانة