الصين تتعاون مع 158 دولة في مجال العلوم والتكنولوجيا

ذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا، أن الصين تعاونت مع 158 دولة في مشروعات علمية وتكنولوجية، وشاركت في أكثر من 200 منظمة دولية وآلية تعددية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقال الوزير وان قانغ خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة "تم تحقيق اختراقات في التعاون بين البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو وتايوان. وتم تخصيص الدفعة الاولى من تمويلات البحوث".

وهناك أكثر من 280 صينيا كانوا يعملون كأعضاء تنفيذيين في منظمات علمية وتكنولوجية دولية العام الماضي، بحسب الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

وأصبح نصفهم تقريبا، أو سيصبحون، رؤساء أو نواب رؤساء للمنظمات العاملين بها.

وأضاف أن دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا مكون هام للاستراتيجية الدبلوماسية الوطنية، التي ألقي الضوء عليها من خلال التعاون في الابتكار العلمي-التكنولوجي خلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وقمة مجموعة العشرين في هانغتشو وقمة البريكس في شيامن.