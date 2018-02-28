الصين تطرح سياسات لإعادة تدوير بطاريات سيارات الطاقة الجديدة

أصدرت حكومة الصين سياسة توجيهية حول إعادة تدوير بطاريات سيارات الطاقة الجديدة.

وحسب هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وست جهات حكومية أخرى، تشجع الصين بحوث إعادة تدوير بطاريات سيارات الطاقة الجديدة وتدعم التعاون في هذا الصدد بين الهيئات الدراسية والجهات الصناعية.

وذكرت الوثيقة إنه على منتجي البطارية أن يقدموا المعلومات الفنية حول تفكيك منتجاتهم وإعادة تدويرها إضافة إلى التدريب اللازم لمصانع السيارات، بينما تحث الوثيقة شركات السيارات على بناء شبكة الصيانة والقنوات الخاصة بإعادة التدوير من أجل توفير خدمة أفضل لملاك السيارات العاملة بالطاقة الجديدة.

كما تخطط وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مع مصلحة الدولة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي، لتشيكل منصة موحدة لمتابعة البطاريات وتعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة.

وترحب الوثيقة أيضا بمشاركة رأس المال الاجتماعي في إقامة صناديق صناعية لتطوير التجارة في السوق.

في هذا السياق، شهدت سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين نموا سريعا مرة أخرى في العام الماضي حيث واصلت حكومة البلاد دفع عجلة النقل الأخضر بقوة كبيرة، ما جلب تحديات كبيرة لقطاع إعادة تدوير البطاريات.

وتم بيع 777 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في السوق الصينية خلال العام الماضي بزيادة 53.3 على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج والمبيعات لهذه السيارات إلى خمسة ملايين وحدة بحلول عام 2020.

ويتوقع مركز الصين لتكنولوجيا وبحوث السيارات أن الصين سيكون لديها 120 ألف إلى 200 ألف طن من البطاريات المستعملة في الفترة بين عامي 2018 و2020، وقد يصل هذا الرقم إلى 350 ألف طن في عام 2025.