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تقرير: 28 مليار دولار أمريكي استثمارات بقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
تقرير: 28 مليار دولار أمريكي استثمارات بقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني

ريبوت

تلقت صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية حوالي 180 مليار يوان (حوالي 28 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار والتمويل في عام 2017.

وأظهر تقرير صادر عن أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن القيادة الذكية والبيانات الكبيرة وخدمات البيانات هي المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار.

أُنشئت 28 مؤسسة جديدة للذكاء الاصطناعي بالصين في عام 2017، بالمقارنة مع 128 مؤسسة جديدة في عام 2016 وفقا لما قال التقرير، مضيفا أن هذا التباين لا يؤثر باتجاه النمو على المدى الطويل.

وتركزت معظم مؤسسات الذكاء الاصطناعي في بلديتي بكين وشانغهاي ومقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين في العام الماضي، فيما حازت بكين الجزء الأكبر منها، مع عدد إجمالي يتجاوز الـ 260 مؤسسة للذكاء الاصطناعي.

وتوقع التقرير أن تواصل صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية النمو في عام 2018، وتحقق اختراقات في مجالات مثل رؤية الكمبيوتر وتكنولوجيا الصوت.

وكشفت الصين خطة لتطوير الذكاء الاصطناعي في العام الفائت، متعهدة بزيادة قيمة الصناعات الجوهرية للذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 150 مليار يوان بحلول عام 2020، و400 مليار يوان بحلول عام 2025 لتصل إلى تريليون يوان بحلول عام 2030.

ويعد تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي جزءا من جهود الصين لتشجيع الإبداع التكنولوجي وتحفيز قدراتها الإنتاجية على صعيد سلسلة القيمة المضافة.

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