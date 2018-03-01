تسجيل الدخول

الوطن

"القدس عاصمة فلسطين" أولى فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بجنيف

منذ 12 دقيقة
كتب: سلمان اسماعيل
"القدس عاصمة فلسطين" أولى فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بجنيف

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

انطلقت الأربعاء، بقصر الأمم المتحدة في جنيف أولى أنشطة برنامج فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة 73 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

تناولت الفعالية الأولى قضايا النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وتداعياتها على أوضاع المرأة، والتي تحدث خلالها "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والسفير "علي عبد الله البيجيري" السفير اليمني الأسبق في روسيا، وأدار أعمالها "محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأوصى المشاركات والمشاركين بتبني جهد أكبر من قبل منظمات المجتمع المدني لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بمعزل عن الانحيازات السياسية التي عمقا الاضطراب، مع أهمية تقديم جهود ملموسة في مجالات الحماية والرعاية الإنسانية.

جدير بالذكر أن المنظمة تعقد ثاني فعالياتها بقصر الأمم المتحدة بعد ظهيرة يوم الجمعة ٢ مارس بعنوان "النزاعات المسلحة وأي ها على وضعية الأطفال".

أخبار متعلقة

صالون ثقافي بالمندوبية اليمنية يناقش أوضاع المرأة في ظل الحروب والنزاع

صالون ثقافي بالمندوبية اليمنية يناقش أوضاع المرأة في ظل الحروب والنزاع

انطلقت اليوم أعمال الصالون الثقافي الذي عقدته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مندوبية الجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، تحت عنوان...
منظمة المرأة العربية تنظم "صالون ثقافي عن أوضاع المرأة اليمنية في ظل الحروب"

منظمة المرأة العربية تنظم "صالون ثقافي عن أوضاع المرأة اليمنية في ظل الحروب"

تنظم منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مندوبية الجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، صالون ثقافي تحت عنوان «أوضاع المرأة العربية في ظل الحروب
أمانة المرأة بـ"المحافظين" تناقش أوضاع المرأة المسنة والمعيلة والمطلقة

أمانة المرأة بـ"المحافظين" تناقش أوضاع المرأة المسنة والمعيلة والمطلقة

عقدت أمانة المرأة بحزب المحافظين، اجتماعا أمس بمقر الحزب الرئيسى، برئاسة نسرين فاروق، أمينة المرأة بالحزب، لمناقشة عدة ملفات هامة تخص المرأة والطفل، مع وضع خطة
هالة السعيد: تقدم العالم لا يحدث إلا بتعديل أوضاع المرأة

هالة السعيد: تقدم العالم لا يحدث إلا بتعديل أوضاع المرأة

أكدت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة، خلال كلمتها في ورشة العمل التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: معارضة الإحراج الخارجي!!

أحدث الأخبار

طبيبة بريطانية تصف ظروف العمل في منشآت رياضية قطرية بـ"غير الآمنة"

طبيبة بريطانية تصف ظروف العمل في منشآت رياضية قطرية بـ"غير الآمنة"

موسى مصطفى: "حلايب وشلاتنين مصرية.. مفيش نقاش في كدة"

موسى مصطفى: "حلايب وشلاتنين مصرية.. مفيش نقاش في كدة"

الأمم المتحدة تؤكد أن الغوطة في سوريا تعرضت لقصف بالكلور

الأمم المتحدة تؤكد أن الغوطة في سوريا تعرضت لقصف بالكلور

"الإحصاء": 5 ملايين و80 ألفا و655 نسمة عدد سكان الغربية

"الإحصاء": 5 ملايين و80 ألفا و655 نسمة عدد سكان الغربية

مقتل اثنين من الجنود الباكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

مقتل اثنين من الجنود الباكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

اختيارات الوطن

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

تايم لاين| حرائق وانقلاب وتصادم.. نزيف القضبان في "فبراير الأسود"

تايم لاين| حرائق وانقلاب وتصادم.. نزيف القضبان في "فبراير الأسود"

بالفيديو والصور| المشاهد الأولى لحادث تصادم قطاري البحيرة

بالفيديو والصور| المشاهد الأولى لحادث تصادم قطاري البحيرة

بروفايل| قطان.. "مهندس العلاقات"

بروفايل| قطان.. "مهندس العلاقات"

تايم لاين| "توك توك" ومزلقان وتصادم.. حوادث قطارات أول شهرين من 2018

تايم لاين| "توك توك" ومزلقان وتصادم.. حوادث قطارات أول شهرين من 2018

الأكثر قراءة

عاجل