"القدس عاصمة فلسطين" أولى فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بجنيف

انطلقت الأربعاء، بقصر الأمم المتحدة في جنيف أولى أنشطة برنامج فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة 73 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

تناولت الفعالية الأولى قضايا النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وتداعياتها على أوضاع المرأة، والتي تحدث خلالها "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والسفير "علي عبد الله البيجيري" السفير اليمني الأسبق في روسيا، وأدار أعمالها "محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأوصى المشاركات والمشاركين بتبني جهد أكبر من قبل منظمات المجتمع المدني لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بمعزل عن الانحيازات السياسية التي عمقا الاضطراب، مع أهمية تقديم جهود ملموسة في مجالات الحماية والرعاية الإنسانية.

جدير بالذكر أن المنظمة تعقد ثاني فعالياتها بقصر الأمم المتحدة بعد ظهيرة يوم الجمعة ٢ مارس بعنوان "النزاعات المسلحة وأي ها على وضعية الأطفال".