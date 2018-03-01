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الوطن

الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 4 من جنودها لحفظ السلام في انفجار بمالي

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 4 من جنودها لحفظ السلام في انفجار بمالي

ارشيفية

قتل 4 جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مالي، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، الأربعاء، عندما مرت المركبة التي كانوا فيها على لغم في شمال مالي، حسب ما أعلنت البعثة اليوم.

وذكرت البعثة في بيان أن "الجنود كانوا على طريق يربط بلدتي بوني ودوينتزا في منطقة موبتي حيث قتل ستة جنود ماليين في حادث مشابه قبلها بيوم، ووقع الهجوم نحو الساعة الثانية ظهرا (1400 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن عدد القتلى مبدئي وقد يزيد. ورفضت أن تحدد على الفور جنسيات الضحايا، مشيرة إلى أن "البعثة تعزز وجودها الأمني في مالي، التي شهدت تصعيدا في العنف من جانب المتشددين بالتعاون مع الجيش المالي والقوات الإقليمية والدولية".

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