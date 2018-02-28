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الوطن

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي بواقع 14

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي بواقع 14

وزارة الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016 - 2017 بواقع 14.5 بالمائة.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي 2017 والذي أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية تحت عنوان "الاستثمار في التنمية"، على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى التمكن من تحقيق نتائج ملموسة في تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2016 - 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 29 بالمائة.

وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بواقع 14.5 بالمائة، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26 بالمائة، كما شهدت هذه السنة زيادة في فرص العمل بواقع 10 بالمائة.

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