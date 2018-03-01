موسى مصطفى عن قرار ترشحه: خاطرت بمستقبلي السياسي.. ومحدش بيصرف عليَّ

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يعلم قيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "خاطرت بمستقبلي السياسي للنزول أمامه في الانتخابات".

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُذاع على فضائية "صدى البلد": "أنا كنت مؤيد للرئيس السيسي، وشوفت إن مصر بيتلعب بيها من أطراف، فقررت أنزل الانتخابات وأطرح برنامجي الانتخابي"، مستطردًا: "أنا نازل عشان أكسب، محدش موظفني ومحدش هيصرف عليّ".

وتابع: "زيادة إقبال الناخبين على لجان الانتخابات يعزز فرص فوزي بها".

وأردف: "سأتعاون مع السيسي في حال خسارتي، وستكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق للانتخابات الرئاسية بعد 4 أعوام إذا خسرت انتخابات هذا العام".