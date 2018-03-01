تسجيل الدخول

الوطن

موسى مصطفى عن قرار ترشحه: خاطرت بمستقبلي السياسي.. ومحدش بيصرف عليَّ

منذ 15 دقيقة
كتب: شريف سليمان
موسى مصطفى عن قرار ترشحه: خاطرت بمستقبلي السياسي.. ومحدش بيصرف عليَّ

موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يعلم قيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "خاطرت بمستقبلي السياسي للنزول أمامه في الانتخابات". 

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُذاع على فضائية "صدى البلد": "أنا كنت مؤيد للرئيس السيسي، وشوفت إن مصر بيتلعب بيها من أطراف، فقررت أنزل الانتخابات وأطرح برنامجي الانتخابي"، مستطردًا: "أنا نازل عشان أكسب، محدش موظفني ومحدش هيصرف عليّ". 

وتابع: "زيادة إقبال الناخبين على لجان الانتخابات يعزز فرص فوزي بها". 

وأردف: "سأتعاون مع السيسي في حال خسارتي، وستكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق للانتخابات الرئاسية بعد 4 أعوام إذا خسرت انتخابات هذا العام".

أخبار متعلقة

إشادات بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وتحذيرات من تسييس ملف النيل

إشادات بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وتحذيرات من تسييس ملف النيل

أعلن المشاركون في المنتدى الرابع لاتحاد عمال دول حوض النيل، تأييدهم للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشام
طوارئ في مطار القاهرة استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات

طوارئ في مطار القاهرة استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات

أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، وأُخليت ساحات انتظار السيارات أمام صالة الرئاسة، وتم منع انتظار أي سيارة، وتفتيش السيارات والأفراد است
مجلس النواب يتسلم خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حالة الطوارئ

مجلس النواب يتسلم خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حالة الطوارئ

استلم مجلس النواب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جموع البلاد.
برلماني: بوادر نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهرت

برلماني: بوادر نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهرت

قال النائب عصام القاضي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن بوادر نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمريكا بدأت تظهر وذلك بعد تصنيف الخارجية الأم
العاهل الأردني يصل مطار القاهرة الدولي لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي

العاهل الأردني يصل مطار القاهرة الدولي لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، في زيارة قصيرة لمصر تستغرق يوما واحدا؛ لبحث آخر المستجدات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: معارضة الإحراج الخارجي!!

أحدث الأخبار

طبيبة بريطانية تصف ظروف العمل في منشآت رياضية قطرية بـ"غير الآمنة"

طبيبة بريطانية تصف ظروف العمل في منشآت رياضية قطرية بـ"غير الآمنة"

موسى مصطفى: "حلايب وشلاتنين مصرية.. مفيش نقاش في كدة"

موسى مصطفى: "حلايب وشلاتنين مصرية.. مفيش نقاش في كدة"

الأمم المتحدة تؤكد أن الغوطة في سوريا تعرضت لقصف بالكلور

الأمم المتحدة تؤكد أن الغوطة في سوريا تعرضت لقصف بالكلور

"الإحصاء": 5 ملايين و80 ألفا و655 نسمة عدد سكان الغربية

"الإحصاء": 5 ملايين و80 ألفا و655 نسمة عدد سكان الغربية

مقتل اثنين من الجنود الباكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

مقتل اثنين من الجنود الباكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

اختيارات الوطن

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

تايم لاين| حرائق وانقلاب وتصادم.. نزيف القضبان في "فبراير الأسود"

تايم لاين| حرائق وانقلاب وتصادم.. نزيف القضبان في "فبراير الأسود"

بالفيديو والصور| المشاهد الأولى لحادث تصادم قطاري البحيرة

بالفيديو والصور| المشاهد الأولى لحادث تصادم قطاري البحيرة

بروفايل| قطان.. "مهندس العلاقات"

بروفايل| قطان.. "مهندس العلاقات"

تايم لاين| "توك توك" ومزلقان وتصادم.. حوادث قطارات أول شهرين من 2018

تايم لاين| "توك توك" ومزلقان وتصادم.. حوادث قطارات أول شهرين من 2018

الأكثر قراءة

عاجل