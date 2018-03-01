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الوطن

تخفيض أسعار الوقود في الإمارات وعُمان

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
تخفيض أسعار الوقود في الإمارات وعُمان

صورة أرشيفية

أظهر مسح أجرته "الأناضول"، تراجع أسعار الوقود في دولتي الإمارات وسلطنة عُمان خلال مارس الجاري، بعد موجة زيادة استمرت عدة أشهر، فيما واصلت قطر زيادة الأسعار.

وتتبع الدول الخليجية الثلاث آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، لتتواكب مع الأسعار العالمية مضافاً إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع، وهذه الزيادة هي السادسة في قطر منذ قيام دول عربية بمقاطعة الدوحة قبل 9 أشهر.

واتجهت الإمارات إلى خفض أسعار الوقود خلال مارس 2018، بعد أن شهدت زيادات تجاوزت 20% خلال العام الماضي، فضلا عن الزيادة خلال الشهرين الماضيين تأثرا ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام الجاري.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.33 درهم (0.63 دولار)، تلتها عمان بـ 0.216 ريال (0.56 دولار)، ثم السعودية 2.04 ريال للتر (0.54 دولار) والبحرين 0.2 دينار (0.53 دولار).

وجاءت قطر خامسة 1.85 ريال (0.51 دولار)، وأخيرا الكويت 0.105 دينار (0.34 دولار)، فيما جاء سعر البنزين العادي (95 الأكثر شعبية) في الإمارات عند 2.22 درهم (0.60 دولار).

وجاءت عُمان في المرتبة الثانية عند 0.216 ريال (0.56 دولار)، ثم قطر 1.95 ريال (0.535 دولار)، وفي البحرين 0.140 دينار (0.37 دولار)، ثم السعودية 1.37 ريال للتر (0.36 دولار)، وفي الكويت 0.085 دينار (0.28 دولار).

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أيضا أعلى الأسعار عند 2.43 درهم (0.66 دولار)، تلتها عمان عند 0.238 ريال (0.62 دولار)، ثم قطر 1.90 ريال (0.52 دولار).

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة كأعلى سعر للتر الديزل عند 0.115 دينار (0.38 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيراً السعودية بـ 0.47 ريال (0.13 دولار).ورغم أكثر من عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصا في الإمارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.

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