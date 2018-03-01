السيسي للمصريين: "محتاجين ناس تشتغل في ألف موقع زي العلمين"

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نداءه للمصريين، قائلًا :"نداء للمصريين تاني، احنا محتاجين ناس تشتغل قد اللي بيشتغلوا دول مش هنا بس لكن في ألف موقع زي ده".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة: "دي بلد فيها 100 مليون يا جماعة".

وأكد السيسي، رفضه لاستقدام عمال من الخارج قائلًا: "أجيب عامل من برة يشتغل في مصر واحنا مفيش أكتر من شبابنا"، مضيفًا: "إحنا بنغير وجه مصر ونخليها ذات شأن ويزيد".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات منها متحف آثار مطروح، عبر "الفيديو كونفرانس"، ليصبح أول متحف أثري شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.