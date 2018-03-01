السيسي: "كنت بدعي ربنا يديني 100 مليون دولار عشان الغلابة.. فمكني أهه"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استيعاب العمالة المصرية القادمة من دول الصراع، مضيفا: "في شركات قالت لي هانجيب عمالة من بره.. قلت لهم لا ماينفعش أجيب عامل من بره يشتغل في مصر.. مش ممكن.. الكلام ده مش ممكن نعمله، يجب العمل بأسلوب علمي لتأمين انتقال المواطنين عبر السكك الحديدية.. إحنا استوعبنا كل العمالة اللي راجعة من ليبيا".

وأوضح السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة: "دولة حقيقية لـ100 مليون ذات شأن.. بالمناسبة وأنا صغير كنت أمشي وأشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها تعبانة وأقول يارب لو ادتني 100 مليون دولار، والله لأصرفهم وأخلي الناس دي تعيش كويس.. يعني لو أنا معايا بس أنا مش معايا طبعا.. يا خسارة.. فهو قالي أنا همكنك أهو وورينا هتعمل إيه".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات منها متحف آثار مطروح، عبر "الفيديو كونفرانس"، ليصبح أول متحف أثري شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.