السيسي عن تصادم قطاري البحيرة: "عايزين لجنة عليا تقولنا الحقيقة"

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم قطاري البحيرة، قائلًا: "بمناسبة حادثة تصادم قطاري البحيرة، احنا محتاجين لجنة عليا من أستاذة جامعات، تعدي على كافة الشبكات السكك الحديدية وعلى الجرارات بالكامل، ويكون عندنا الاستعدادات علشان نقول هنوقف الخط بالكامل لحد ما نظبطه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح مدينة العلمين الجديدة: "القطر وقف بنظام التشغل العادي، علشان يسمح لقطر الركاب يعدي، المزلقان عدى العربية رقم1 و2، لكن العربية رقم 3 و4 اتفتح عليها التحويلة في نص القطر، بقى نص العربية سليمة والنص التاني دخل في قطر البضاعة اللي وقف وحصلت الحادثة".

وتابع الرئيس السيسي: "عايزين لجنه تقول الحقيقة، هل تصادم القطاري نتيجة عيب في النظام ولا عطل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات منها متحف آثار مطروح، عبر "الفيديو كونفرانس"، ليصبح أول متحف أثري شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.