مفتي الجمهورية ينعى استشهاد ضابطين خلال العمليات العسكرية الشاملة

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية استشهاد ضابطين من أبطال القوات المسلحة، وإصابة اثنين آخرين، خلال قيامهم بواجبهم الوطني والتصدي للتنظيمات والجماعات الإرهابية الضالة، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الخميس، على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهيدي الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهما بموفور رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد ذكرت في بيانها رقم 13 اليوم الخميس أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة والمهام المقدسة ضمن العملية العسكرية سيناء 2018 تم استشهاد ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمناطق العمليات، لتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على أكتافهم التخلص من الإرهاب الأسود، ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم".