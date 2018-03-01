نيابة السويس تبدأ التحقيق في واقعة مقتل مسجلين خطر برصاص الشرطة

بدأت النيابة العامة بالسويس، تحقيقاتها في واقعة مقتل اثنين من المسجلين خطر، صباح اليوم، في أحد المناطق الجبلية بالعين السخنة.

واستمعت النيابة لأقوال الضباط الذين شاركوا في الحملة الأمنية، كما انتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع مقتل المسجلين خطر، وأثبتت النيابة خلال تفقد الموقع، أن المتهمين كان بحوزتهما سلاحين ناريين استخدماه في إطلاق النار على القوات.

وقررت النيابة، عرض جثة المسجلين خطر على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وعرض تقرير الطب الشرعي على النيابة فور الانتهاء منه.

كان اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية للأمن، كلف اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، وقيادات إدارة الأمن العام، بضبط المسجل خطر شديد الخطورة بالسويس، المعروف بـ "التوأم"، ومعه مسجل خطر آخر هارب معه من شمال سيناء.

وأكدت التحريات الأمنية لمدير المباحث الجنائية بالسويس، وقيادات الأمن العام، والتي أشرف عليها اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بقيام المسجل خطر "الشهير"، ومسجل خطر آخر شديد الخطورة من شمال سيناء، بالاختباء داخل منطقة جبلية بالعين السخنة ، وبمداهمتها اشتبكت القوات معهما وتمكنت من تصفيتهما.