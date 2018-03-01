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الوطن

أمين اتحاد العمال: السيسي أعاد كرامة مصر في الداخل والخارج

منذ 43 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
أمين اتحاد العمال: السيسي أعاد كرامة مصر في الداخل والخارج

أمين اتحاد العمال: السيسي أعاد كرامة مصر في الداخل والخارج

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العامة أمين عام اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد كرامة كل مصري في الداخل والخارج، مشيدًا بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي من أجل محدودي الدخل والعمال، خاصةً حزمة القرارات المتعلقة بالتأمين على العمال ومعاش تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق العشوائية، مطالبًا المواطنين بالاحتشاد من أجل مصلحة مصر واستكمال مشروعات التنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، بحضور ثروت الخرباوي عضو الهيئة العليا لحوب المحافظين، ورضا نسيم منسق الحملة بالبحيرة، والدكتور عمر حمروش وأشرف رحيم عضوا مجلس النواب، والدكتور خالد رحومة أستاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور، والسيد القفاص وأشرف الكحكي منسقا حملة مواطن بإيتاي البارود.

واستعرض الدكتور خالد رحومة أستاذ الأقتصاد بجامعة دمنهور، الموقف الاقتصادي الراهن مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود الشعبية والسياسية مع الدولة من أجل نجاح التجربة الديمقراطية والانتخابات الرئاسية.

وطالب المهندس رضا نسيم، المصريين بعدم الانصياع وراء دعوات مقاطعة الانتخابات والالتفاف حول الرئيس السيسي من أجل استكمال بناء مصر الحديثة ومؤسساتها، كما أشاد النائب أشرف رحيم بجهود الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى، مؤكدًا أنه نجح في بناء المؤسسات الامنية وتدعيمها بالأسلحة كما نجح في حماية مصر من مخططات الجماعة الإرهابية.

وأكد النائب الدكتور عمر حمروش أن المشاركة في الانتخابات بكثافة هي أكبر رد على الحملة الشرسة التي تقوم بها جماعة الشر من خلال وسائل الإعلام الموالية لهم لتشوية صورة النظام المصري، وأكبر رد على دعوات المقاطعة داعيًا المواطنين بالنزول للجان الانتخابية والمشاركة في العرس الديموقراطي.

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