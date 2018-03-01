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الوطن

محافظ البحيرة: جميع مصابي حادث "قطاري المناشي" خرجوا من المستشفى

منذ 59 دقيقة
كتب: شريف سليمان
محافظ البحيرة: جميع مصابي حادث "قطاري المناشي" خرجوا من المستشفى

نادية عبده

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن الـ 27 مصابا بحادث اصطدام قطاري الركاب والبضائع بمحافظة البحيرة، خرجوا من مستشفى دمنهور التعليمي، بعدما تلقوا العلاج اللازم. 

وأضافت عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، على فضائية "دريم": "أشيد بجهود كل العاملين بالمستشفى، لأنهم سهروا طوال الليل لعلاج كل المصابين، خصوصًا أن هناك 15 حالة تم إجراء عمليات جراحية كبيرة لها، تتراوح إصاباتها ما بين النزيف الرئوي والنزيف الباطني والارتجاج في المخ".

وتابعت، اتخذنا قرارات، أولها تشكيل لجنة تنسيقية من الشباب لمتابعة كل خطوط السير، والثاني رفعنا طلب الأهالي بإنشاء مزلقان لوزير النقل، أما القرار الثالث فهو أننا أرسلنا طلبًا لوزارتي الري والنقل لإنشاء كوبري خرسانة فوق الترعة بمحافظة البحيرة، لأن المعدية التي يستخدمها الأهالي هناك في التنقل بين شرق وغرب المحافظة تشكل خطرًا على حياتهم".

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