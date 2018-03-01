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الوطن

السبت.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل ملتقى فنون ذوي الإعاقة

منذ 53 دقيقة
كتب: ضحى محمد
السبت.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل ملتقى فنون ذوي الإعاقة

رانيا فريد شوقى

يعقد ظهر السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، الذي ينظم في الفترة من 27 إبريل القادم وحتي 4 مايو، برئاسة سهير عبدالقادر مؤسس الملتقى، بمشاركة في 31 دولة عربية وأجنبية، تقدمت حتى الأن.

الملتقى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي، بالشراكة مع وزراة السياحة ممثلة في هيئة التنشيط السياحي برئاسة هشام الدميري ووزارة الهجرة، والتضامن الاجتماعي وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس.

ويقام المؤتمر بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب وزيرة السياحة رانيا المشاط، واللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الشباب، وهشام دميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي، والمهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ومندوب عن منظمة اليونسيف، والمنتج هشام سليمان رئيس قنوات DMC، والدكتور أشرف رضا رئيس لجنة تحكيم الفنون التشكيلية بالملتقى، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مصطفي جرانة عميد الكونسيرفتوار.

 

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