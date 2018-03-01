عضو "إسكان النواب": نتمنى أن لا تكون المدن الجديدة سياحية فقط

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن المدن الجديدة ستكون ضعف مساحة الدلتا ووادي النيل، لافتًا إلى أنه علينا خلق حياة متكاملة للمصريين وليست مبان فقط، بل وتعليميًا للارتقاء بأخلاق وقيم الشعب التي لم تصبح كما كانت منذ 30 عامًا.

وأضاف الزيات، خلال حواره برنامج الطريق إلى الاتحادية للإعلامي معتز عبدالفتاح، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الخميس، "علينا إصدار تشريعات قوية للحد من أي تجاوزات في حق المدن الجديدة، تجنبًا لتحولها لعشوائيات جديدة في السنوات المقبلة، ولكن الفكرة ليست بالقانون بقدر ما الأهم تطبيقه".

تابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أنه يطالب بالاهتمام بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، مضيفًا: "نتمنى أن لا تكون المدن الجديدة سياحية فقط كشرم الشيخ، ولكن ينبغي أن تكون متكاملة".

وأكد أن المدن الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في مصر خلال السنوات العشر القادمة، وستُساهم في التنمية الاقتصادية والسياحية.