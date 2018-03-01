تسجيل الدخول

الوطن

عضو "إسكان النواب": نتمنى أن لا تكون المدن الجديدة سياحية فقط

منذ 36 دقيقة
كتب: ضحى محمد
عضو "إسكان النواب": نتمنى أن لا تكون المدن الجديدة سياحية فقط

معتز عبد الفتاح

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن المدن الجديدة ستكون ضعف مساحة الدلتا ووادي النيل، لافتًا إلى أنه علينا خلق حياة متكاملة للمصريين وليست مبان فقط، بل وتعليميًا للارتقاء بأخلاق وقيم الشعب التي لم تصبح كما كانت منذ 30 عامًا.

وأضاف الزيات، خلال حواره برنامج الطريق إلى الاتحادية للإعلامي معتز عبدالفتاح، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الخميس، "علينا إصدار تشريعات قوية للحد من أي تجاوزات في حق المدن الجديدة، تجنبًا لتحولها لعشوائيات جديدة في السنوات المقبلة، ولكن الفكرة ليست بالقانون بقدر ما الأهم تطبيقه".

تابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أنه يطالب بالاهتمام بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، مضيفًا: "نتمنى أن لا تكون المدن الجديدة سياحية فقط كشرم الشيخ، ولكن ينبغي أن تكون متكاملة".

وأكد أن المدن الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في مصر خلال السنوات العشر القادمة، وستُساهم في التنمية الاقتصادية والسياحية.

أخبار متعلقة

"التشييد والبناء": المشروعات الكبري رفعت عدد شركات المقاولات 130%

"التشييد والبناء": المشروعات الكبري رفعت عدد شركات المقاولات 130%
بالأرقام| تكاليف مشروعات التشييد والبناء المنفذة بالقطاع الخاص 2016

بالأرقام| تكاليف مشروعات التشييد والبناء المنفذة بالقطاع الخاص 2016
الإحصاء: 13.3 % من المشتغلين في مصر ينحصرون في قطاع التشييد والبناء

الإحصاء: 13.3 % من المشتغلين في مصر ينحصرون في قطاع التشييد والبناء
«غنيم»: «السيسى» لديه إرادة سياسية لتحقيق ثورة فى «التشييد والبناء»

«غنيم»: «السيسى» لديه إرادة سياسية لتحقيق ثورة فى «التشييد والبناء»

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: معارضة الإحراج الخارجي!!

أحدث الأخبار

الأحد.. بداية عرض "طلعت روحي" على "osn"

الأحد.. بداية عرض "طلعت روحي" على "osn"

هاني شاكر: زوجتي "رمانة الميزان" بالمنزل

هاني شاكر: زوجتي "رمانة الميزان" بالمنزل

محافظ الإسكندرية يعتذر للأهالي ويكشف كواليس أزمة المياه

محافظ الإسكندرية يعتذر للأهالي ويكشف كواليس أزمة المياه

حكاية قهوجي ضحية "أكل العيش": "طلب من الزباين ميتخانقوش فقتلوه"

حكاية قهوجي ضحية "أكل العيش": "طلب من الزباين ميتخانقوش فقتلوه"

نشرة انتخابات الرئاسة| غلق باب التنازل عن الترشح وطبع بطاقات الاقتراع

نشرة انتخابات الرئاسة| غلق باب التنازل عن الترشح وطبع بطاقات الاقتراع

اختيارات الوطن

من المرج لـ أكتوبر.. كفيف يطرق باب 23 شركة ولا مجيب: اديني فرصة يا ريس

من المرج لـ أكتوبر.. كفيف يطرق باب 23 شركة ولا مجيب: اديني فرصة يا ريس

بعد إحالتهم للنيابة.. ما عقوبة المتهمين بحرق مستندات بجامعة القاهرة؟

بعد إحالتهم للنيابة.. ما عقوبة المتهمين بحرق مستندات بجامعة القاهرة؟

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

بالتفاصيل| آليات حجز مشروع النزهة في التجمع "المستقبل 3"

بالتفاصيل| آليات حجز مشروع النزهة في التجمع "المستقبل 3"

«صيد الضفادع».. بيزنس.. وأكل.. وبحث علمى

«صيد الضفادع».. بيزنس.. وأكل.. وبحث علمى

الأكثر قراءة

عاجل