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الوطن

"الصحة": سنتكفل بعلاج الطفل الذي انفجرت قرنيته داخل مصر أو خارجها

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الصحة": سنتكفل بعلاج الطفل الذي انفجرت قرنيته داخل مصر أو خارجها

خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستتكفل بعلاج الطفل محمود، الذي انفجرت قرنيته بسبب سقوطه على السلم وبيده بزجاجة مياه غازية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع: "ده واجب الدولة ممثلة في وزارة الصحة".

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه سيتم من تشكيل لجنة من أساتذة الرمد داخل معهد الرمد بروض الفرج أو معهد الجيزة، ورفع تقرير لوزير الصحة، مطالبًا والدة الطفل بوجيهه للمعهد صباح السبت.

واستغاثت هند، والدة الطفل محمود، بالإعلامية بسمة وهبة، لعلاج نجلها، بعد أن فقد قرنيته وأصيب بالعمى.

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