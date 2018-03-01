هاني شاكر ناصحا شيرين: "العفوية الزائدة ممكن تضيعك"

قال الفنان هاني شاكر، إن الفنانة شيرين من الأصوات الجيدة جدا، مضيفا أنه يعتب عليها العفوية الزائدة التي من الممكن أن تضيعها، على حد قوله.

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان ببرنامج "عائشة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عفوية شرين الزائدة سببت لها بعض المشاكل مع الموسيقار حسن أبوالسعود والمنتج نصر محروس في نقابة الموسيقيين، مشيرا إلى أنه تدخل في حل هذه المشكلة.

وأشار، إلى أنه ينصحها بعدم استخدام العفوية الزائدة وأن تكون أكثر حرصا في استخدام ألفاظها وكلماتها لأن مثلما يحب الجمهور فنانة مثلما يؤخذ عليه سقطاته.