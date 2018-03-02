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الوطن

الأحد.. بداية عرض "طلعت روحي" على "osn"

منذ 15 دقيقة
كتب: الوطن
الأحد.. بداية عرض "طلعت روحي" على "osn"

حنان مطاوع

يبدأ يوم الأحد المقبل، على شبكة قنوات osn المشفرة عرض أولى حلقات مسلسل "طلعت روحي" الذي يخرجه رامي رزق الله، وماخوذ عن فورمات أجنبي اسمه drop dead diva وقام بكتابة السيناريو والحوار شريف بدر الدين ووائل حمدي.

العمل من بطولة النجوم إنجي وجدان ونيقولا معوض وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وانعام سالوسة وصفاء الطوخي مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم النجوم هالة فاخر و حنان مطاوع وفريال يوسف ورجاء الجداوي وهيدي كرم وعبد الرحيم حسن ويارا فهمي ونهى عابدين وبسمة ياسر وباسم مغنية وسلوى عثمان ومحمد حاتم وعمر السعيد ونرمين زعزعو.

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