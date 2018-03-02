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الوطن

عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان

منذ 54 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان

شهدت محافظة أسوان، مساء أمس، أكبر مؤتمرين حاشدين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، بحضور الآلاف من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية، ففي قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو استضاف أحمد الكاجوجي، النائب السابق، بمضيفته المؤتمر الحاشد برعاية النائبين محمد سليم وأحمد سعد درويش، وتزين المؤتمر ببالونات عليها صورة السيسي وفقرات فنية لكورال أبناء القرية، وخلال المؤتمر قال الكاجوجي، إن صناديق الانتخابات ستشهد زحف من المواطنين لتأييد السيسي لنؤكد للعالم كله أننا نختار مستقبلنا بأيدينا والاختيار دائما سيكون للأفضل فالسيسي أنقذنا من قوى الشر وحافظ على بلادنا وأهلنا.

وقال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، إن اختيارنا للرئيس السيسي لدورة رئاسية ثانية ما هو إلا دليل لحبنا لهذا الرجل الذي تحمل الكثير، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي السيء قبل جلوسه على مقعد الرئاسة، ونحن نثق في هذا الرجل من أجل تقدم مصر ونمائها في الفترة المقبلة، خاصة إذا نظرنا لمن حوله فهو رجل هذه المرحلة الحالية والمقبلة وكلنا معه قلبًا وقالبًا من أجل مصر وتقدمها.

عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان
عقد مؤتمرين حاشدين لتأييد السيسي في أسوان

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