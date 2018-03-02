بالصور| شرطيون في مقر إقامة نتنياهو على خلفية تحقيقات عن الفساد

شرطيون في مقر اقامة نتانياهو على خلفية تحقيقات حول الفساد

وصل شرطيون، اليوم، إلى مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لسماع شهادته بحسب وسائل الإعلام في اثنتين من قضايا الفساد التي تطاله.

ورأى صحفي لوكالة "فرانس برس"، عربتان للشرطة تصلان إلى أمام مقر سكن نتنياهو في القدس قرابة الساعة 09,00 (07,00 ت غ).

ومن المفترض أن تخضع زوجته سارة للاستجواب في مركز الشرطة، بحسب وسائل الإعلام.

وتعتزم الشرطة استجواب كل من نتنياهو وزوجته على حدا، عن ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات في مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات، بحسب الصحف.

ومن المفترض ان يدلي نتانياهو ببيان في قضية اخرى تشمل شبهات بفساد حول بيع المانيا لاسرائيل ثلاث غواصات حربية من عملاق "تيسنكروب" الصناعي، ايضا بحسب وسائل الاعلام.