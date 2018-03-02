"الصناعة": استراتيجيتنا ساهمت في خفض الواردات المصرية بنسبة ملموسة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية والتجارة الخارجية 2020 ساهمت في خفض الواردات المصرية خلال شهر يناير بنسبة ملموسة في مختلف القطاعات بلغت 4%، حيث انخفضت واردات الصناعات الهندسية والالكترونية بنسبة 10.8% حيث بلغت مليار و110 مليون دولار مقارنة بمليار و 244 مليون دولار خلال يناير 2017.

كما انخفضت واردات المنتجات الدوائية بنسبة 9.6% حيث بلغت 221 مليون دولار مقارنة بـ245 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي ،كما انخفضت واردات الاغذية المصنعة بنسبة 0.6% حيث بلغت 447 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار خلال يناير 2017

وقال الوزير إن الواردات المصرية القادمة من الاتحاد الاوروبي انخفضت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 23% حيث بلغت مليار و 396 مليون مقابل مليار و 812 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي ، كما انخفضت الواردات القادمة من اسواق الدول العربية بنسبة 15% حيث بلغت 268 مليون دولار مقابل 317 مليون دولار خلال يناير 2017.