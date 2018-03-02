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الوطن

إعلان مواعيد وأماكن القرعة التكميلية لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز

منذ 35 دقيقة
كتب: جهاد عباس:
إعلان مواعيد وأماكن القرعة التكميلية لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز

الاسكان

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعي، والأكثر تميزًا، المطروحة بالمرحلة التكميلية، وذلك للحاجزين السابق تقدمهم للحجز بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها في الفترة من 22/10/2017 وحتى 25/11/2017، ولم يتم تخصيص قطعة أرض لهم، موضحًا أن إجراء القرعة سيبدأ يوم الثلاثاء 6/3/2018، وحتى يوم الخميس 22/3/2018، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

وبشأن قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، قال المهندس طارق السباعي: سيتم إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة العاشر من رمضان، عمارات مسلسل المنطقة 1 ،2 ، 3 يوم الثلاثاء 6/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 4، 5، 6 يوم الأربعاء 7/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 7، 8، 9، 10، 11 يوم الخميس 8/3/2018، وسيتم إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة السادات، عمارات مسلسل المنطقة 1، 3 يوم الأحد 11/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 2، 4، 5 يوم الإثنين 12/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 6، 7، 11 يوم الثلاثاء 13/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 8، 12، يوم الأربعاء 14/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 9،  10 يوم الخميس 15/3/2018، وذلك في استاد المقاولون العرب، وسيتم يوم السبت 17/3/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1 بمدينة الفيوم الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1 بمدينة طيبة الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، 3، 4 بمدينة قنا الجديدة، وذلك بمقر الجهاز بكل مدينة، وسيتم إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة بدر، عمارات مسلسل المنطقة 1، 3 يوم الأحد 18/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة ٢، ٤، يوم الثلاثاء 20/3/2018، وسيتم إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة ١، بمدينة بنى سويف، يوم الأربعاء 21/3/2018، وذلك في استاد المقاولون العرب، وسيتم إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1،2،3  بمدينة برج العرب الجديدة، يوم الخميس 5/4/2018، وذلك في الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بالإسكندرية.

وبخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، أضاف المهندس طارق السباعى: سيتم يوم الخميس 22/3/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1 بمدينة بنى سويف الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1 بمدينة الشروق، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2 بمدينة ٦ أكتوبر، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، 3، 4، 5 بمدينة الشيخ زايد، وعمارات مسلسل المنطقة ١، ٢، بمدينة دمياط الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، 3 بمدينة العبور، ولجميع المناطق، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في استاد المقاولون العرب.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية إلى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو توكيل خاص) بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز الراغبين فى الحضور التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في الأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية، يتم رد مقدم الحجز السابق سداده، اعتباراً من يوم الأحد 15/4/2018، لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لايداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

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