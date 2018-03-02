تسجيل الدخول

الوطن

أزمة تسكين بين "نايل سينما" و"شرم السينمائي" قبل انطلاق الدورة الثانية

منذ 44 دقيقة
كتب: خالد فرج
أزمة تسكين بين "نايل سينما" و"شرم السينمائي" قبل انطلاق الدورة الثانية

جمال زايدة

نشبت أزمة تسكين بين طاقم عمل قناة "نايل سينما" وإدارة مهرجان "شرم الشيخ السينمائي" برئاسة جمال زايدة، صباح اليوم، بعد أن فوجئوا بعدم وجود حجوزات لعدد كبير منهم بالمخالفة للاتفاق معهم.

وقالت مصادر من القناة لـ"الوطن"، إنهم فوجئوا برد رئيس المهرجان قائلاً: "عندكم المدينة الشبابية ممكن تقعدوا فيها"، وهو ما قوبل بالرفض منهم وما زالت الأزمة قائمة حتى الآن.

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الثانية من المقرر إقامته، غدا، داخل مركز المؤتمرات الدولي، وسوف يشهد تكريم كل من ليلى طاهر وحسن حسني والمخرج علي بدرخان.

 

أخبار متعلقة

ياسمين علي تحيي حفل افتتاح الدورة 66 للمهرجان الكاثوليكي للسينما

ياسمين علي تحيي حفل افتتاح الدورة 66 للمهرجان الكاثوليكي للسينما
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني
منذر رياحنة عن افتتاح مهرجان "الفجيرة": حفل مبهر.. سعيد بمشاركتي

منذر رياحنة عن افتتاح مهرجان "الفجيرة": حفل مبهر.. سعيد بمشاركتي
جمال زايدة: زيارة "شكري" لواشنطن تستكمل الحوار الاستراتيجي بين البلدين

جمال زايدة: زيارة "شكري" لواشنطن تستكمل الحوار الاستراتيجي بين البلدين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: معارضة الإحراج الخارجي!!

أحدث الأخبار

مقتل 4 إغاثيين إثر هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

مقتل 4 إغاثيين إثر هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

بالصور| طلاب "فنون تطبيقية" وشباب النزهة يفرشون طريق المطار بالجداريات

بالصور| طلاب "فنون تطبيقية" وشباب النزهة يفرشون طريق المطار بالجداريات

"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

اختيارات الوطن

بالفيديو| تسريب صوتي لمبارك عن ثورة يناير: هؤلاء أرادوا إزاحتي بأي ثمن

بالفيديو| تسريب صوتي لمبارك عن ثورة يناير: هؤلاء أرادوا إزاحتي بأي ثمن

بروفايل| «سالم».. كارثة جديدة

بروفايل| «سالم».. كارثة جديدة

شباب «شارع الشروق»: وداعاً للوظيفة

شباب «شارع الشروق»: وداعاً للوظيفة

أطفال الدرب الأحمر يتحدون العشوائية: «ما تيجى نرقص»

أطفال الدرب الأحمر يتحدون العشوائية: «ما تيجى نرقص»

ديكورات من ذاكرة التسعينات: القلب يعشق كل قديم

ديكورات من ذاكرة التسعينات: القلب يعشق كل قديم

الأكثر قراءة

عاجل