أزمة تسكين بين "نايل سينما" و"شرم السينمائي" قبل انطلاق الدورة الثانية

نشبت أزمة تسكين بين طاقم عمل قناة "نايل سينما" وإدارة مهرجان "شرم الشيخ السينمائي" برئاسة جمال زايدة، صباح اليوم، بعد أن فوجئوا بعدم وجود حجوزات لعدد كبير منهم بالمخالفة للاتفاق معهم.

وقالت مصادر من القناة لـ"الوطن"، إنهم فوجئوا برد رئيس المهرجان قائلاً: "عندكم المدينة الشبابية ممكن تقعدوا فيها"، وهو ما قوبل بالرفض منهم وما زالت الأزمة قائمة حتى الآن.

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الثانية من المقرر إقامته، غدا، داخل مركز المؤتمرات الدولي، وسوف يشهد تكريم كل من ليلى طاهر وحسن حسني والمخرج علي بدرخان.