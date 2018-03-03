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الوطن

"تأثير الفواصل الإعلانية في برامج الرأي".. دراسة بإعلام جنوب الوادي

منذ 19 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"تأثير الفواصل الإعلانية في برامج الرأي".. دراسة بإعلام جنوب الوادي

الباحثة ولجنة المناقشة

شهدت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة مها أبوخليل أحمد وعنوانها "تأثير الفواصل الإعلانية في برامج الرأي بالفضائيات المصرية على إدراك وتذكر المضمون لدى الشباب الجامعي.. تطبيقا على برنامج كل يوم للأعلامي عمرو أديب".

وأشادت اللجنة بالإجماع بالرسالة معتبرة أنها مصدر تثقيفي ويجب طباعتها كتاب لأنها ولأول مرة تخترق مجال الإعلانات وتتحدث عن الإعلان بشكل مختلف فهى تحدثت عن الفواصل الإعلانية بالبرامج الحوارية وعن الخطورة الحقيقه التي تواجه البرامج الحوارية وهى وجود الفواصل الاعلانيه بها بهذا الشكل الذي تشهدة اليوم و توصلت الرساله الى ان هناك تأثير الكبير على العمليه الإدراكية التى تتم فى العقل البشرى نتيجه تعرضنا الفواصل الإعلانية وأن برامج الرأى تستهدف تعبئه الرأي العام تجاه قضايا معينه وتهذيب وتعديل السلوكيات ومواجهة الأمراض المجتمعية المتفشيه كل هذا يتعرض لخطورة حقيقه نتيجه تخلل الفواصل الاعلانيه للبرامج الحوارية ولهذا أوصت الرساله بضرورة أن يحدد القائمين على البرامج الحوارية أما أن تحقق دورها الرئيسي من متابعه الأحداث المطروحه على الساحه وهى الخدمه الإخبارية والتثقيفية لها أو أن تكون ساحة لعرض المعلنيين عن منتجاتهم.

وقررت لجنة المناقشة والحكم والمشكلة من الدكتور عبدالعزيز السيد رئيسا والدكتورة إيمان صلاح الدين مناقشا وعضوا والدكتور حلمي محسب مناقشا وعضوا منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات العربيه والمصرية.

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