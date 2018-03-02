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الوطن

السفير المصري: بريطانية متورطة في سحل الفتاة المصرية قيد التحقيق

منذ 46 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
السفير المصري: بريطانية متورطة في سحل الفتاة المصرية قيد التحقيق

ناصر كامل

قال السفير ناصر كامل سفير مصر في بريطانيا، إن الشرطة البريطانية قد توصلت لإحدى الفتيات اللاتي تورطن في سحل الفتاة المصرية مريم مصطفى ويتم التحقيق معها الآن في ذلك الحادث غير المبررة.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن السفارة علمت بالحادث من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تواصلت مع الجهات المعنية في بريطانيا.

وأشار، إلى أن الشرطة المحلية لم تكن على قدر من التعاون فتم تصعيد الأمر إلى الخارجية البريطانية، مضيفا أن السفارة المصرية تعاملت على أعلى مستوى في هذا الأمر، لافتا إلى أن حقوق المصريين لا تضيع في الخارج.

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