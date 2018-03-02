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الوطن

خالد أبو بكر: الإخوان اعتدوا علي في لندن.. وظهور أم زبيدة "مدبر"

منذ 31 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
خالد أبو بكر: الإخوان اعتدوا علي في لندن.. وظهور أم زبيدة "مدبر"

خالد أبو بكر

قال المحامي خالد أبو بكر إن قناة "بي بي سي" ألحت عليه للموافقة على إجراء مداخلة هاتفية معه بالنشرة الرئيسية للقناة، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن ظهور أم زبيدة على "بي بي سي" بهذا الشكل كان مرتبًا ومدبرًا.

وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" أن الإخوان اعتدوا عليه أثناء وجوده بلندن، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حربًا شرسة من الغرب، وعلينا جميعًا التكاتف ومواجهتها.

وأشار إلى أن الشعب المصري يثق في مؤسساته وقياداته، مشددًا على أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة يصب في صالح المواطن المصري.

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