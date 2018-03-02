محاضرات وأمسية شعرية وعروض فنية بـ"ثقافة القليوبية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة القليوبية أمس، تضمن محاضرتين وعروض فنية وأمسية شعرية.

ففي قصر ثقافة بنها نظمت الهيئة عروضا فنية لفرقة بنها للفنون الشعبية بقيادة الفنان عبدالرازق العاوي والفنانة مرفت زعزع، أعقبه عرض لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية على مسرح القصر، بجانب أمسية شعرية أدارها الأدباء أحمد عامر ومجدي أبو الخير لأعضاء نادي أدب بنها.

كما عقدت الهيئة محاضرة بعنوان "الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب" ألقاها محمد عبد العليم عضو جمعية المحاربين القدامي بمكتبة كفر علي شرف الدين تناول خلالها دور الجيش والشرطة والشعب فى مواجهة الإرهاب، مشيرا أن هذا الإرهاب ليس له دين ولا وطن كما تناول بطولات الجيش المصرى فى تطهير سيناء ومصر عموما من الإرهاب.

وفي كفر طلحة نظمت الهيئة محاضرة بعنوان "الإتقان سبيل الأمم المتحضرة" ألقاها الشيخ جمال محمد عبد الهادي من إدارة الأوقاف بمكتبة الطفل والشباب بالقرية تناول خلالها دعوة الإسلام إلى إتقان العمل، مشيرا أنه السبيل إلى رفعة الأمم وأساس نهضتها وأنه اللبنة التني تقوم عليها الحضارات.