إعلامي سعودي: بدء ولي العهد جولته بزيارة مصر يعكس العلاقة الوطيدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي السعودي نايف العتيبي، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر والمقرر لها الأحد المقبل، تعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأضاف العتيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" أن اختيار ولي العهد مصر كبداية لجولته بالدول العربية والغربية، يدل على أن هناك أجندة سياسية دسمة مليئة بالموضوعات الشائكة والخطيرة، التي لا بد وأن تعمل الدولتان على حلها.

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا مضنية في لم الشمل العربي، الذي يساعد الدول على نبذ العنف والوقوف ضد الإرهاب.