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الوطن

دياب يقدم شخصية "عباس حسبو" في "حرب كرموز".. ويعلق: "أنا ضيف شرف"

منذ 6 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
دياب يقدم شخصية "عباس حسبو" في "حرب كرموز".. ويعلق: "أنا ضيف شرف"

دياب

كشف الفنان دياب، عن الشخصية التي يقدمها في فيلم "حرب كرموز"، المقرر عرضه بعد عدة أشهر.

وكتب دياب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجسد خلال الفيلم شخصية عباس حسبو، وهي شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل في السينما.

ونشر دياب البوستر الدعائي الخاص به في الفيلم، عبر صفحته، وعلق عليها: "حرب كرموز يارب بالنجاح لكل أخواتي وأصحابي".

وأضاف: "على فكرة أنا ضيف شرف فقط في الفيلم، شكرا شركة السبكي للإنتاج الفني على اهتمامكم، عمنا محمد السبكي، وأخواتي ندى ورنا السبكي، شكرا أخويا وصاحبي العبقري بيتر ميمي، وطبعا طبعا شكرا أبو قلب ألماظ اخويا النجم أمير كرارة، ربنا يكتبلكم الخير كله يارب".

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